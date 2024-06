Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240628-2: Werkzeug im Baumarkt entwendet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten nahmen zwei mutmaßliche Ladendiebe vorläufig fest

Polizisten nahmen am Donnerstagmittag (27. Juni) zwei Männer (40, 49) in Frechen vorläufig fest. Sie stehen im Verdacht, in einem Baumarkt zwei Winkelschleifer entwendet zu haben. Beamte der Kriminalpolizei werden sie im Laufe des Tages einem Haftrichter vorführen.

Laut ersten Ermittlungen waren die beiden Tatverdächtigen gegen 13 Uhr im Baumarkt an der Europaallee unterwegs. Laut Mitarbeitern sollen sie die Trennschleifer bei sich versteckt und dann, ohne die Waren zu bezahlen, den Kassenbereich passiert haben. Der Ladendetektiv stoppte die Männer, nahm die Werkzeuge an sich und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen beide mit zur Polizeiwache und fertigten eine Strafanzeige. Beide verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (rs)

