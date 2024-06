Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kleinwagen kommt von der Fahrbahn ab/Alkoholisierter behauptet, seine Frau wäre gefahren

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Samstag (01. Juni) kam es in Neunkirchen-Seelscheid zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinwagen von der Fahrbahn abkam. Wer den Unfall verursachte, blieb zunächst unklar. Der VW fuhr im Ortsteil Pohlhausen über die Bundesstraße 507 (B507) aus Richtung Neunkirchen kommend in Fahrtrichtung Siegburg. Im Kurvenbereich in Höhe der Einmündung der Landesstraße 189 (L189) geriet der Wagen aus derzeit ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf eine bodentiefe Leitplanke und kam schließlich hinter selbiger in einem Gebüsch zum Stehen. Das Auto wurde dabei im Frontbereich stark beschädigt. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen und der Mitarbeiter eines verständigten Abschleppunternehmens, die jeweils vor der Polizei angefordert worden und vor Ort waren, gaben den Polizeibeamten gegenüber an, dass zunächst nur ein Mann bei dem verunfallten Fahrzeug war. Dessen Frau sei erst später hinzugekommen. Die Zeugen gingen allesamt davon aus, dass der 33 Jahre alte Mann den Fox gefahren sei. Dieser gab jedoch an, seine 28 Jahre alte Frau habe am Steuer gesessen. Die 28-Jährige bestätigte den Polizisten gegenüber diese Angabe. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrollen verliefen bei der 28-Jährigen negativ; bei ihrem Mann zeigte das Gerät einen Wert von rund 0,8 Promille an. Aufgrund der Zeugenangaben und widersprüchlicher Aussagen des 33-Jährigen gingen die Polizisten vor Ort davon aus, dass das Ehepaar behauptete der Mann sei nicht gefahren, um diesen vor einer Strafverfolgung zu schützen. Der Nachweis darüber, wer den VW geführt hat, ist nun einer der Bestandteile der sich anschließenden polizeilichen Ermittlungen. Den Siegburger erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge von Alkoholgenuss. (Uhl)

