Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Lohmar (ots)

Auf der Bundesstraße 484 (B484) in Lohmar-Wahlscheid kam es am Donnerstag (30. Mai) zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 14:25 Uhr musste ein 54 Jahre alter Mann aus Köln seinen Pkw verkehrsbeding bremsen. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr eine nachfolgende 56-jährige Lohmarerin mit ihrem Auto ungebremst auf. Durch die Kollision wurden die 56-Jährige und die 55 Jahre alte Beifahrerin des Kölners leicht verletzt. Die ein Jahr Ältere wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, während die 55-Jährige sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben wollte. Der Ford des 54-Jährigen blieb fahrbereit. Der Wagen der Lohmarerin wurde auf deren Wunsch hin abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Unfallverursacherin erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

