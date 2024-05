Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit Auto durch das Naturschutzgebiet/ Fahrer ohne Führerschein

Eitorf (ots)

Am Donnerstag (30. Mai) entdeckten Polizisten gegen 21:50 Uhr auf einer Streifenfahrt einen Pkw, der in Eitorf durch ein Naturschutzgebiet fuhr. Die Beamten forderten den Fahrer über Außenlautsprecher auf, anzuhalten. Dem kam der 21-Jährige aus Eitorf erst nach mehrmaligem Wiederholen nach, so dass er und sein Pkw im Bereich zwischen der Feuerwache Eitorf und der Straße "Am Fuhrweg" kontrolliert werden konnten. Diese Kontrolle brachte hervor, dass an dem Opel keine Kennzeichen angebracht waren und das Fahrzeug nicht versichert, sondern durch die Straßenverkehrsbehörde außer Betrieb gesetzt war. Die Überprüfung des Eitorfers ergab, dass dieser nicht über die notwendige Fahrerlaubnis verfügte und mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. In einem nahegelegenen Krankenhaus entnahm daher ein Arzt eine Blutprobe, während die Polizisten dem jungen Mann die Weiterfahrt fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagten. Für den Fall einer Zuwiderhandlung wurde die Sicherstellung des Opels angedroht. Den 21-Jährigen, der erst vor Kurzem wegen eines gleichartigen Sachverhaltes in Erscheinung trat, erwartet eine Strafanzeige unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Landesnaturschutzgesetz. (Uhl)

