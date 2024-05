Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei leicht verletzte Personen bei Kreuzungsunfall

Lohmar (ots)

Am Donnerstag, den 30.05.2024 gegen 17:53 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Sülztalstraße (L288)/Bach ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Eine 26-jährige Frau aus Siegburg wollte mit ihrem PKW Audi aus der Ortslage Bach nach links auf die Sülztalstraße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten PKW VW eines 35-jährigen Mannes aus Lohmar, der die Sülztalstraße in Richtung Rösrath befuhr. In den Fahrzeugen befanden sich insgesamt sieben Insassen. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zur Anzahl der Verletzten wurden zunächst mehrere Kräfte des Rettungsdienstes sowie der Polizei zur Unfallstelle entsandt. Letztendlich wurden drei Personen, die 26-jährige Fahrzeugführerin und ihre beiden erwachsenen Insassen, bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser zur ambulanten Behandlung eingeliefert.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen an der Unfallstelle wurde ein geparkter Kleintransporter festgestellt, dessen Beteiligung an den Unfallhergang noch geklärt werden muss. Am PKW des 35-jährigen Fahrzeugführers wurde technische Mängel festgestellt. Inwieweit diese zum Unfallhergang beigetragen haben ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Beide verunfallten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme erfolgte zeitweise eine Vollsperrung der Fahrbahn.

(ThoHo)

