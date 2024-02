POL-MG: 88-Jährige von falschen Wasserwerkern bestohlen

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 20. Februar, haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu zwei Wohnungen verschafft und diverse Gegenstände sowie Bargeld entwendet. An der Mühlenstraße entwendeten die Einbrecher zwischen 8.30 und 17.40 Uhr Schmuck, Münzen und eine Handtasche. An der Regentenstraße entwendeten sie zwischen 9 und 16 Uhr einen vierstelligen Bargeldbetrag aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. ...

