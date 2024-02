Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 20. Februar, haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu zwei Wohnungen verschafft und diverse Gegenstände sowie Bargeld entwendet.

An der Mühlenstraße entwendeten die Einbrecher zwischen 8.30 und 17.40 Uhr Schmuck, Münzen und eine Handtasche.

An der Regentenstraße entwendeten sie zwischen 9 und 16 Uhr einen vierstelligen Bargeldbetrag aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die eintreffenden Beamten stellten vor Ort an einer weiteren Wohnungstür Hebelmarken fest, so dass dort von einem Einbruchsversuch ausgegangen werden muss.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell