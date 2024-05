Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeugen stellen Alkoholsündern mit 1,5 Promille

Hennef (ots)

Am Dienstag (28. Mai) erhielten Polizisten in Hennef gegen 20:00 Uhr Kenntnis von einer sogenannten Trunkenheitsfahrt. Mehrere Zeugen gaben an, dass eine Frau mit ihrem Pkw in Schlangenlinien über die Bundesstraße 8 (B8) von Altenkirchen kommend in Richtung Hennef gefahren sei. Dabei sei der VW immer wieder auf die Gegenspur und den Grünstreifen neben der Fahrbahn gekommen. Einmal habe der Golf einen Leitpfosten touchiert, der dadurch nicht beschädigt wurde; lediglich am Fahrzeug wären leichte Kratzer entstanden. Am Ortsausgang von Uckerath sei es einem Zeugen gelungen, sich vor den VW zu stellen und die Frau am Steuer an der Weiterfahrt zu hindern. Beim Eintreffen der Polizei fiel sogleich auf, dass die 63 Jahre alte Frau aus Troisdorf sehr langsam sprach und Schwierigkeiten hatte, geradeaus zu laufen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die 63-Jährige wurde daher zur nächstgelegenen Polizeiwache gebracht, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher und untersagten der Troisdorferin das Fahren mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Die Frau erwartet eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. (Uhl)

