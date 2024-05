POL-SU: Werkzeuge und Maschinen von Baustelle gestohlen

Siegburg (ots) - Am Samstag (25. Mai) kam es am Rande einer Kirmes im Siegburger Ortsteil Wolsdorf zu zwei Raub-Geschehen zum Nachteil Jugendlicher. Zunächst wurde gegen 20:00 Uhr die Polizei in die Seidenbergstraße gerufen. Hier gaben zwei 15-Jährige an, von einer Jugendgruppe von vier bis fünf männlichen Personen beraubt worden zu sein. Die beiden Opfer aus Sankt Augustin und Siegburg gaben in Übereinstimmung mit ...

mehr