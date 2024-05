Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rote Ampel missachtet/ Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Hennef (ots)

Gegen 10:25 Uhr erhielt die Polizei in Hennef heute (27. Mai) Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung der Landesstraße 333 (L333)/ Stoßdorfer Straße/ Löhestraße und lief nach ersten Erkenntnissen wie folgt ab: Ein 45 Jahre alter Mann mit Wohnort in Essen fuhr mit seinem 7,5-Tonner-Lkw über die L333 von Hennef in Richtung Siegburg. An der genannten Kreuzung missachtete der Essener offenbar die für ihn Rotlicht zeigende Ampel. Im Kreuzungsbereich kollidierte sein Lkw dann mit dem Opel eines 40 Jahre alten Mannes aus Königswinter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Corsa gegen den VW einer 28-Jährigen und den Renault eines 78-Jährigen (jeweils in Hennef wohnhaft) geschleudert. Beide warteten mit ihren Fahrzeugen an der roten Ampel der L333 in Fahrtrichtung Hennef. Hinzugerufene Rettungswagen brachten alle Fahrer in verschiedene Krankenhäuser, wobei der 40-Jährige als schwer-, die übrigen als leichtverletzt eingestuft wurden. Die Henneferin sollte auf Grund einer bestehenden Schwangerschaft vorsorglich untersucht werden. Bis auf den Touran, der fahrbereit blieb, mussten alle Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge musste die stark frequentierte Unfallstelle bis etwa 13:15 Uhr gesperrt werden. Den Lkw-Fahrer erwartet eine Verkehrsunfallanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

