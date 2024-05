Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Troisdorf (ots)

Die Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:40 Uhr nutzten ein oder mehrere Einbrecher am Samstag (25. Mai), um in eine Wohnung in Troisdorf einzubrechen. Die Bewohnerin hatte ihre Wohnung in der ersten Etage eines Mehrparteienhauses in der Hospitalstraße am Morgen verlassen. Als eine Nachbarin gegen 17:40 Uhr nachhause zurückkehrte bemerkte sie, dass die Wohnungstür, die neben ihrer eigenen liegt, Beschädigungen aufwies. Die Zeugin verständigte daraufhin den Vermieter und dieser wiederum die Mieterin der Wohnung mit der beschädigten Tür. Die Frau kehrte daraufhin zu ihrer Wohnung zurück. Da sich die Tür infolge der Schäden nicht öffnen ließ, wurde ein Schlüsseldienst hinzugezogen, der den Zugang zur Wohnung ermöglichte. Diese war einbruchstypisch durchsucht. Offenbar waren der oder die Einbrecher durch die unverschlossene Haustür in das Treppenhaus gelangt und hatten von hier aus mittels unbekannten Werkzeugs die Wohnungstür im ersten Obergeschoss aufgebrochen. In der Wohnung durchsuchten die Tatverdächtigen Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und entkamen im Anschluss unerkannt. Ersten Angaben zur Folge besteht die Beute der oder des unbekannten Tatverdächtigen aus Bargeld im dreistelligen Eurobereich, Uhren und Goldschmuck. Der Gesamtschaden konnte zunächst nicht genauer beziffert werden. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen den Tatort auf und sicherten mögliche Spuren. Beamte des Kriminalkommissariates 5 für Kriminalprävention und Opferschutz kümmerten sich im Anschluss um die Nutzerin der Wohnung, die von dem Eindringen in ihre Privaträume mitgenommen war. Das fünfte Kommissariat bietet auch kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz an. Termine können unter vorbeugung-su@polizei.nrw.de und 02241 541-4777 vereinbart werden. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges in der Hospitalstraße beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl) #riegelvor

