Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei leicht verletzte Fahrzeugführer bei missglücktem Überholmanöver

Ruppichteroth (ots)

Am Samstag, den 25.05.2024 gegen 21:06 Uhr, ereignete sich auf der B478 (Brölstraße, in Höhe des Hallenbades) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW im Begegnungsverkehr zusammen prallten. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Nümbrecht war mit seinem PKW in Fahrtrichtung Waldbröl unterwegs und wollte hierbei den PKW eines 37-jährigen Mannes aus Waldbröl überholen. Als er einen PKW im Gegenverkehr erkannte wollte er den Überholvorgang abbrechen. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 18-jährigen Fahrzeugführers aus Ruppichteroth, der die B478 in Fahrtrichtung Hennef befuhr. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der 18-Jährige wurde anschließend zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zudem wurde der überholte PKW durch umherfliegende Fahrzeugteile leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 20000 Euro.

Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme musste die B478 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden.

(ThoHo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell