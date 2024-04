Polizei Dortmund

POL-DO: Alkoholisierter Autofahrer mit offenem Haftbefehl und ohne Führerschein in Dortmund-Bodelschwingh festgenommen - 6 Autos beschädigt

Dortmund (ots)

Die Polizei nahm in der Nacht zu Freitag (11. April 2024) einen alkoholisierten Unfallflüchtigen fest, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und gegen den ein offener Haftbefehl vorlag. Er beschädigte sechs Autos.

Gegen 22:40 Uhr alarmierte ein 65-jähriger Zeuge aus Dortmund die Polizei. Er beobachtete, wie ein dunkles Auto in der Straße Im Odemsloh in der Nähe der Einmündung Im Odemsloh/ Am Feldbrand nach einem Unfall in Richtung Süden flüchtete.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Einsatzkräfte einen dunklen Peugeot mit Unfallspuren in der Westerfilder Straße zwischen den Einmündungen Im Odemsloh und Rohdesdiek fest. Das Auto stand entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Ermittlungen ergaben, dass der Autofahrer ein Auto und zwei Verkehrszeichen in der Straße Im Odemsloh beschädigte und in der Westerfilder Straße fünf Autos, sowie ein Verkehrszeichen.

Nachdem die Beamten den Autofahrer, ein 50-Jähriger, ohne festen Wohnsitz, ansprachen, ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort erhärtete den Verdacht.

Gegen den Mann lag ein offener Haftbefehl vor. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Die Polizei stellte das Auto sicher. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 EUR.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs.

