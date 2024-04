Polizei Dortmund

POL-DO: Kontrolle eines belgischen Transporters: Hochwertige Elektroartikel sichergestellt, zwei Personen festgenommen

Dortmund (ots)

Am Mittwoch (10. April 2024) kontrollierten Polizisten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Kastenwagen Renault mit belgischen Kennzeichen.

Das Fahrzeug, mit zwei Männern besetzt, hielten sie in Dortmund Eving gegen 12.40 Uhr auf der Deutschen Straße / Gewerbeparkstraße an. Bei der weiteren Kontrolle stellten sie auf der Ladefläche zahlreiche originalverpackte Elektrogeräte fest.

Nach ersten Erkenntnissen und weiteren Ermittlungen versuchten in diesem Zusammenhang zuvor zwei Frauen in einem Elektromarkt in Dortmund Eving online bestellte, per Finanzierung erworbene Artikel abzuholen. Aufgrund der Angaben der Fahrzeuginsassen und der gemachten Feststellung bestand der Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs.

Die Polizisten stellten das angehaltene Fahrzeug mit den offensichtlich betrügerisch erlangten Waren, teilweise gefälschte Dokumente, sowie die Mobiltelefone der Insassen sicher.

Beide Tatverdächtigen im Alter von 29 und 34 Jahre aus Belgien (mit Wohnsitz in Belgien) nahmen die Beamten vorläufig fest.

Auch die Personalien der anderen beteiligten Personen (zwei Frauen und drei Männer) aus Belgien ermittelten die Beamten. Diese waren in einem anderen Fahrzeug in Dortmund unterwegs, um Waren in Elektromärkten abzuholen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass die Tätergruppe innerhalb weniger Tage in NRW eine Beute im Wert von schätzungsweise 20.000 Euro machte.

Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor, sodass die beiden Männer nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurden.

Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Warenkreditbetrugs.

