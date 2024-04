Polizei Dortmund

POL-DO: Raubüberfall mit Messer - zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0380

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und Polizei Dortmund

Wie berichtet kam es am 23. März zu einem Raubüberfall mit Messer:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5743154 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5745222

Mittels Öffentlichkeitsfahndung und Ermittlungen konnten drei der vier Tatverdächtigen identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um 18-jährige syrische Staatsangehörige mit festem Wohnsitz in Dortmund. Am Morgen des 10.04.2024 konnten diese drei im Rahmen eines geplanten Polizeieinsatzes an ihren Wohnanschriften angetroffen werden. Zwei von ihnen wurden vorläufig festgenommen und dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Dortmund vorgeführt, der antragsgemäß für beide Untersuchungshaft erließ. Der dritte Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Nach dem vierten weiterhin unbekannten Tatverdächtigen wird weiterhin gefahndet.

Rückfragen ausschließlich an die Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt Tobias Wendt, unter 0231-926-24223.

