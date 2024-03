Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub mit Messer in der Dortmunder Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.0322

Am Samstag, 23.3, kam es auf der Borsigstraße zu einem Raubüberfall mit einem Messer. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Gegen 22.20 Uhr erhielten Kräfte der Polizei Dortmund einen Einsatz auf der Borsigstraße 61. Beim Eintreffen fanden die Beamten einen stark blutenden 30-jährigen Mann vor. Die Einsatzkräfte leisteten Erste Hilfe und legten einen Tourniquet am Oberarm an, um den Blutverlust zu reduzieren. Der Rettungswagen übernahm kurze Zeit später die weitere Behandlung.

Nach ersten Erkenntnissen war der 30-Jährige mit einem Begleiter in der Buslinie 455 unterwegs, als es zu einem Streit mit vier männlichen Personen kam. An der Haltestelle Borsigstraße stiegen die vier Männer aus und zogen den 23-jährigen Begleiter mit sich. An der Haltestelle forderten sie die Herausgabe des Handys des 23-Jährigen. Dabei schlugen sie auf ihn ein und stachen ihm mit einem Messer in die Hand und in den Oberkörper. Der 30-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung Stichverletzungen in Arm und Rücken. Die vier Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Rettungswagen brachten die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach ersten Informationen nicht.

Täterbeschreibung:

Tatverdächtiger 1:

- 18 - 25 Jahre alt - Schmales Gesicht - Kinn- und Oberlippenbart - Schwarze Schuhe - Blaue Hose - Schwarze Jacke - Schwarzer Kaputzenpulli - Schwarze Cappy - Handschuh (Nike) lediglich rechte Hand - Sprache: kurdisch und arabisch - Schwarze Plastiktüte

Tatverdächtiger 2:

- 18 - 25 Jahre alt - Oberlippenbart - Dunkle Hose - Weiße Jacke - Schwarzer Kaputzenpulli - Schwarze Mütze - Blaue Plastiktüte

Tatverdächtiger 3:

- 18 - 25 Jahre alt - leichter Kinn- und Oberlippenbart - schwarze Jacke - weißes Oberteil - Halskette - Schwarze Männerhandtasche - Schwarze Cappy der Marke Louis Vuitton

Tatverdächtiger 4:

- helle Schuhe - graue Hose - weiße Jacke mit Kaputze - vermummt mit schwarzem Schal oder Ähnlichem - blaue Getränkeflasche in der Hand

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

