POL-DO: Streitigkeiten, Verfolgung, Polizeigewahrsam: Quartett gerät mit 20-Jährigen in Streit

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0317 Was als Einsatz wegen Körperverletzung begann, endete in der Stolzestraße in Dortmund am Donnerstagmorgen (21. März) um kurz vor 9 Uhr mit der Festnahme eines Mannes: Er steht nämlich nicht nur im Verdacht, mit Drogen zu handeln, sondern auch, einen Geldautomaten gesprengt zu ...

mehr