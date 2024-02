Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Betrug durch Spendensammler

Prüm Stadtgebiet (ots)

Am Freitag, den 23.02.2024, kam es in Prüm am frühen Abend im Stadtbereich zu einem Betrugsdelikt. Dabei sammelte eine junge Dame gemeinsam mit einer männlichen Person angeblich Spenden für Menschen mit Behinderung. Beide Personen fragten teilweise an verschiedenen Standorten Passanten nach Spenden. Die Dame kann wie folgt beschrieben werden: Lange, dunkle Haare, ca. 18-20 Jahre alt und soll einem europäischeren Phänotyp entsprechen. Die männliche Person ist ungefähr gleich alt und hat dunkle, kurze Haare. Er trug ebenso wie die Dame eine schwarze Jacke. Mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Prüm zu melden. Tel: 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de.

