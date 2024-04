POL-DO: Polizei Dortmund sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Dortmund-Derne

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0371 Ein 87-Jähriger erkannte am Donnerstag (4. April 2024) am Telefon einen Betrugsversuch und alarmierte rechtzeitig die Polizei. Polizisten nahmen am darauffolgenden Tag (5. April) einen 16-jährigen Tatverdächtigen in Dortmund-Wellinghofen fest. Als der 87-jährige Dortmunder am ...

mehr