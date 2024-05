Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Sechs verletzte Personen nach Verkehrsunfall zwischen PKW und Bus

Troisdorf (ots)

Am Samstag, den 25.05.2024 gegen 20:54 Uhr, ereignete sich in Troisdorf, an der Einmündung Willy-Brandt-Ring/Christian-Ehlers-Straße ein Verkehrsunfall bei dem sechs Personen leicht verletzt wurden.

Ein 57-jähriger Kölner war mit einem Linienbus auf der Christian-Ehlers-Straße unterwegs und bog an der oben genannten Einmündung nach links auf den Willy-Brandt-Ring ein. Ein 19-jähriger Troisdorfer, der auf dem Willy-Brandt-Ring in Fahrtrichtung Mendener Straße unterwegs war, prallte dabei mit seinem PKW BMW seitlich gegen das Heck des Busses. Bei dem Zusammenprall wurden der Fahrer des PKW, sowie seine beiden 20 und 21-jährigen Insassen (beide aus Troisdorf)leicht verletzt. In dem Bus wurde ein 44-jähriger Fahrgast aus Eitorf, sowie zwei 15 bzw. 16-jährige jugendliche Fahrgäste (aus Hennef und Troisdorf), ebenfalls leicht verletzt. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der PKW zuvor im Kurvenbereich überholt haben soll. Zur weiteren Sachverhaltsklärung und zur Überprüfung des technischen Zustands des PKW wurde dieser sichergestellt.

Für die polizeiliche Unfallaufnahme musste der Willy-Brandt-Ring im Bereich der Unfallstelle bis ca. 23:00 Uhr gesperrt werden.

(ThoHo)

