POL-SU: Metalldieb auf frischer Tat erwischt

Troisdorf (ots) - Am Mittwochabend (22. Mai) beklaute ein Fahrgast in Troisdorf einen Taxifahrer und prellte die Fahrtkosten. Der 55 Jahre alte Taxifahrer meldete sich gegen 23:50 Uhr bei der Polizei. Er gab an, dass gegen 22:25 Uhr in Euskirchen ein Mann in sein Taxi gestiegen sei, der darum bat, nach Troisdorf gefahren zu werden. Das genaue Ziel war die Canisiusstraße. Hier angekommen, habe der Unbekannte unvermittelt ...

