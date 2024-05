Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taxifahrer geprellt und bestohlen

Troisdorf (ots)

Am Mittwochabend (22. Mai) beklaute ein Fahrgast in Troisdorf einen Taxifahrer und prellte die Fahrtkosten. Der 55 Jahre alte Taxifahrer meldete sich gegen 23:50 Uhr bei der Polizei. Er gab an, dass gegen 22:25 Uhr in Euskirchen ein Mann in sein Taxi gestiegen sei, der darum bat, nach Troisdorf gefahren zu werden. Das genaue Ziel war die Canisiusstraße. Hier angekommen, habe der Unbekannte unvermittelt die Autotür geöffnet und das Taxi vom Beifahrersitz aus verlassen. Beim Aussteigen habe er das Portemonnaie des 55-Jährigen an sich gerissen und sei davongelaufen. Der Personenbeförderer habe nach eigenen Angaben noch versucht, dem Flüchtigen zu folgen, diesen aber schnell aus den Augen verloren. In der Geldbörse befand sich Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich. Gemeinsam mit der unbezahlten Rechnung entstand dem Taxifahrer ein Schaden von rund 300 Euro. Der Tatverdächtige wird als 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkelhaarig und schlank beschrieben. Er soll einen gebräunten Teint gehabt haben und mit schwarzer Hose und schwarzer Lederjacke bekleidet gewesen sein. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell