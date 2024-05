Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Linienbus fährt auf Pkw auf/Insassin leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (22. Mai) kam es gegen 11:45 Uhr im Sankt Augustiner Ortsteil Buisdorf zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses, bei dem eine Insassin leicht verletzt wurde. Gegen 11:50 Uhr steuerte ein 33 Jahre alter Mann den Linienbus über die Hauptstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. An der Kreuzung Hauptstraße/ Hochmeisterstraße/ Buisdorfer Straße musste ein in gleicher Richtung fahrender 48-Jähriger seinen Pkw mit Anhänger an der Rotlicht zeigenden Ampel anhalten. Dies übersah der dahinterfahrende 33-Jährige offenbar und fuhr auf den Anhänger auf. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Eine 79 Jahre alte Insassin des Busses hingegen stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Bus, Pkw und Anhänger wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Ein hinzugerufenes Unternehmen schleppte den Pkw und den Anhänger ab. Um die Bergung des Busses, bei dem unter anderem die Frontscheibe gesplittert war, kümmerte sich das Busunternehmen eigenständig. Für die Dauer der Bergungen musste die Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. Den Busfahrer erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell