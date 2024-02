Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken Anzeige erstattet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Quirla/Stadtroda: Am Donnerstagvormittag teilte ein Mitarbeiter eines Landschaftspflegebetriebes mit, dass ein Pkw Audi gegen eine Warnbake gefahren sei. Diese war zur Absicherung von Baumschnittarbeiten auf der Landstraße zwischen Quirla und Mörsdorf im Saale-Holzland-Kreis aufgestellt gewesen und nunmehr komplett zerstört. Der Fahrer des Verursacherfahrzeuges entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig. Um den Sachverhalt zu Protokoll zu geben begab sich der Mitarbeiter mit einem Pkw Ford zur Polizei, was in diesem Fall nicht die Beste Idee war. Hier befuhr dieser widerrechtlich den Innenhof, was vermutlich an seiner Alkoholisierung lag. Der 35-Jährige beatmete das Testgerät mit 1,34 Promille. Nach der erfolgten Blutentnahme erhielt er eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Ermittlungen zur gemeldeten Unfallflucht indes laufen.

