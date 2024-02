Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Kita

Jena (ots)

Wie am Donnerstag bekannt wurde, waren Unbekannte in einer Kindertagesstätte in der Fregestraße zugegen. Der oder die Täter entwendeten mehrere Kaffeetassen sowie Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und entfernten sich unerkannt. Wie die Unbekannten das Gebäude betraten, ist derzeit Gegenstand er Ermittlungen.

