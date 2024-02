Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vor Polizei geflüchtet

Apolda (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt erkannten gestern nachmittag Beamte der Polizeiinspektion Apolda einen 44-jährigen polizeibekannten Mann, welchem der Führerschein aufgrund eines vorangegangenen Deliktes entzogen wurde. Im Gegenverkehr fuhr der Mann in einem Mercedes Benz an ihnen vorbei und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Der 44-Jährige reagierte nicht auf Blaulicht und Anhaltesignalgeber und raste davon. Die Beamten brachen die Verfolgung ab, da die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu groß war. Benachbarte Kräfte aus Jena wurden in die Fahndungsmaßnahmen einbezogen, konnten das Fahrzeug ebenfalls nicht mehr feststellen. Nichtsdestotrotz erwarten den Mann nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell