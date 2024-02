LPI-J: Wunsch nach Schuhen bringt Anzeige

Weimar (ots) - Vermutlich an der Gehsteigborde zwischen Geleit- und Wielandstraße ist am Donnerstagvormittag eine Radfahrerin hängen geblieben. In der Folge stürzte die 49-jährige Frau. Sie zog sich Verletzungen am Kopf zu, glücklicherweise nur leichte, welche schon vor Ort medizinisch versorgt werden konnten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

