POL-BO: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht!

Bochum (ots) - Ein 75-jähriger Rollerfahrer aus Bochum ist bei einem Verkehrsunfall am 17. Oktober schwer verletzt worden. Der Bochumer hielt gegen 17 Uhr an einer roten Ampel an der Witterner Straße und wollte nach links auf die Ümminger Straße abbiegen. Hinter ihm hielt ein 42-jähriger Bochumer mit seinem Auto an der Ampel. Nach derzeitigem Stand fuhr der 42-Jährige sein Auto bei roter Ampel an und damit auf den ...

