Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wohnungsbrand am Abend

Jena (ots)

Nach einem vorangegangenen Streit am Donnerstagabend erfolgte die Kündigung eines 28-jährigen Restaurantmitarbeiters durch dessen 45-jährigen Chef. In Folge dessen war der ehemalige Mitarbeiter angehalten die Mitarbeiterwohnung im Magdelsteig zu räumen. Der 28-Jährige nutzte hier ein Zimmer. Der 45-Jährige folgte dem Mann, um sodann den Schlüssel an sich zu nehmen. Noch während der Räumung jedoch stieg Qualm aus dem Zimmer auf. Nur durch das rasche Eingreifen weiterer Nachbarn konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen fing die Matratze zu brennen an, welche zuvor durch den 28-Jährigen angezündet wurde. Sowohl der junge Mann als auch der 45-Jährige verletzten sich leicht. Auf Grund der bisherigen Ermittlungen erfolgte die vorläufige Festnahme des 28-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Die betreffende Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Bis zur Beendigung der Löscharbeiten durch die Feuerwehr musste das gesamte Wohnhaus evakuiert werden. Was tatsächlich brandursächlich war und ob sich der derzeitige Anfangsverdacht gegen den 28-Jährigen erhärtet, muss im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen geklärt werden.

