POL-IZ: 230616.1 Heide: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Heide (ots)

Am Donnerstagnachmittag sind in Heide mehrere männliche Personen aus unklarer Ursache in Streit geraten. Die Auseinandersetzung gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Messer zum Einsatz kam. Alle fünf Beteiligten erlitten leichte Verletzungen, die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat dauern an.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entwickelte sich gegen 16.20 Uhr in der Neuen Anlage ein Streit zwischen Männern. Verwickelt waren in diesen in Dithmarschen lebende Personen im Alter von 17, 19, 30, 32 und 53 Jahren. Im Verlauf des Disputs setzte der älteste Beteiligte, der ein Kleinkind bei sich hatte, ein Messer ein. Während sich letztlich alle Betroffenen leichte Verletzungen zuzogen, blieb das Kind, auf das kein zielgerichteter Angriff erfolgte, unversehrt.

Zwei der Beteiligten, der älteste und der jüngste, hatten Drogen bei sich. Bei dem 53-Jährigen stellten die eingesetzten Beamten Cannabis sicher, bei dem in Heide lebenden 17-Jährigen Kokain und Haschisch.

Die Ermittlungen wegen der Körperverletzung, der gefährlichen Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat die Heider Kripo übernommen. Hier können sich Zeugen unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden, sofern sie in dieser Sache noch keinen Kontakt zur Polizei hatten.

