Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte lenken Seniorin ab und stehlen Geldbörse

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine 81-jährige Hildesheimerin wurde am Dienstagvormittag, 26.03.2024, in einem Supermarkt Opfer von Trickdieben, die der Seniorin die Geldbörse entwendeten.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Tat gegen 10:30 Uhr in einem Geschäft in der Wallstraße, wo die Geschädigte von einer weiblichen Person in ein Gespräch verwickelt wurde. Kurz danach bemerkte die Seniorin noch im Markt das Fehlen ihrer Geldbörse, welche zuvor in ihrem Einkaufstrolley lag.

Die Unbekannte soll ca. 160 cm groß, schlank und zierlich sein. Sie spricht gebrochen Deutsch und war dunkel gekleidet.

In der entwendeten Geldbörse befand sich u.a. eine niedrige vierstellige Geldsumme. Den Betrag hatte die Geschädigte unmittelbar vor dem Einkaufen in einer Bankfiliale in der Almsstraße abgehoben. Es ist nicht auszuschließen, dass sie bereits dabei beobachtet worden ist.

Eventuelle Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell