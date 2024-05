Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Lagerhallentor aufgesprengt - Täter flüchten ohne Beute

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Freitag (24. Mai) kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Telekommunikationsunternehmen an der Langbaurghstraße in Troisdorf-Spich.

Gegen 03:00 Uhr löste der Alarm in der Firma aus. Mehrere Streifenwagen wurden zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Die Polizisten stellten fest, dass das Zugangstor zum Firmengelände aufgehebelt und ein Loch in das Tor einer Lagerhalle gesprengt worden war. Durch die Sprengung wurde ein vor der Lagerhalle geparkter Sprinter beschädigt. Tatverdächtige waren beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um vier Personen handeln, die mit einem schwarzen Pkw vom Tatort in unbekannte Richtung flüchteten. Die Sachschadenshöhe wird auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Wer etwas Verdächtiges im Bereich der Langbaurghstraße wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3221 in Verbindung. (Re)

