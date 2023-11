POL-BI: Flaschenversteck bemerkt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Zwei Frauen wurden am Mittwochnachmittag, 22.11.2023, in der Bahnhofstraße Opfer von Taschendieben. Beide bewahrten ihre Portemonnaies in ihren Rucksäcken auf. Eine 36-Jährige aus Bünde besuchte zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr ein Shoppingcenter in der Bielefelder Innenstadt und ein Schuhgeschäft in der Bahnhofstraße. Zwischenzeitlich erwarb sie einen Kaffee. Aber in dem ...

