Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen zu zwei weiteren Raubdelikten gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 18.11.2023, ereignete sich ein Raubüberfall am Ausgang des Boulevard-Parkhauses und später auf der Verteilerebene der S-Bahn an der Herbert-Hinnendahl-Straße. Ob ein Zusammenhang mit zwei weiteren Raubüberfällen besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hielten sich ein 15-Jähriger aus Düsseldorf und ein 15-Jähriger aus Neuss gegen 23:10 Uhr am Ausgang des Parkhauses am Boulevard auf. Eine Gruppe von vier Personen griff die Jugendlichen an und entwendete aus einem Portemonnaie Bargeld. Der Raub eines zweiten Portemonnaies konnte verhindert werden.

Zwei Täter sollen männlich und zwei weiblich gewesen sein. Sie wurden auf 15 bis 20 Jahre geschätzt und sollen schlank sein. Zudem sollen drei Personen ein südländisches und eine ein europäisches Erscheinungsbild haben.

Eine Person trug eine schwarze Cap und eine dunkelgrüne Bomberjacke. Ein weiterer Täter hatte schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und weiße Sneaker. Ein Mädchen soll ein schwarzes Kopftuch und eine schwarze Jacke getragen haben, die über die Knie ging. Sie soll stark geschminkt gewesen sein. Ein weiteres Mädchen hatte rötliches Haar, war ebenfalls stark geschminkt und trug einen dunklen Pullover und eine dunkle Jacke.

Die Tätergruppe flüchtete anschließend in Richtung Hauptbahnhof.

Noch in der Nacht konnte ein tatverdächtiger 16-jähriger Bielefelder vorläufig festgenommen werden. Er steht im Verdacht, an dem Raub beteiligt gewesen zu sein.

Außerdem wurde ein angetrunkener 24-Jähriger aus Warendorf gegen 00:50 Uhr im Bereich der Verteilerebene, an der Herbert-Hinnendahl-Straße, ausgeraubt. Die Tätergruppe, bestehend aus 4 bis 5 Personen, schlug ihr Opfer und entwendete anschließend das Portemonnaie.

Ein Täter soll etwa 175 cm bis 180 cm groß gewesen sein und wurde auf 21 bis 24 Jahre geschätzt. Er soll lockige Haare und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Zudem soll eine weibliche Jugendliche ebenfalls vor Ort gewesen sein.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand und aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird ein Zusammenhang mit zwei weiteren Raubüberfällen geprüft:

Meldung vom 23.11.2023, gegen 13:35 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5656326

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den beschriebenen Taten und möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell