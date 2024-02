Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Heistenbach. Alkoholisiert in Pkw unterwegs

Heistenbach (ots)

Durch einen aufmerksamen Anwohner wurde am Samstag, den 17.02.2024, gegen 22:30 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug in der Ortslage gemeldet, welches auffallend langsam durch die Straßen fuhr und aus dem mit einer Taschenlampe auf Häuser geleuchtet wurde. Die eingesetzte Streife konnte den Pkw parkend in der Straße "Auf der Steinkaut" feststellen. Der Fahrzeugführer wurde auf einem Privatgrundstück, auf welchem er sich legal aufhielt, angetroffen. Er war gerade im Begriff, einen Grill anzufeuern. Er räumte seine Fahrereigenschaft ein. Da er stark schwankte, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 1,72 Promille ergab. Die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung seines Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

