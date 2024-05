POL-SU: Sechs verletzte Personen nach Verkehrsunfall zwischen Bus und PKW - Korrektur der Unfallörtlichkeit

Troisdorf (ots) - In der Nacht zu Freitag (24. Mai) kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Telekommunikationsunternehmen an der Langbaurghstraße in Troisdorf-Spich. Gegen 03:00 Uhr löste der Alarm in der Firma aus. Mehrere Streifenwagen wurden zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Die Polizisten stellten fest, dass das Zugangstor zum Firmengelände ...

mehr