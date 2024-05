Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen - Versuchter Einbruch in Kita

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.05.2024:

Melsungen

Versuchter Einbruch in Kita

Tatzeit: Montag, 29.04.2024, 18:30 Uhr bis Dienstag, 30.04.2024, 07:00 Uhr

Unbekannte haben versucht in die Kindertagesstätte in der Straße "Schloth" in Melsungen einzubrechen.

Die unbekannten Täter hebelten mehrfach vergeblich an verschiedenen Fenstern der Kindertagessstätte und gelangten schlussendlich nicht in das Gebäudeinnere. Durch die Hebelversuche entstanden Beschädigungen in Form von Holzabsplitterungen an den betreffenden Fensterrahmen, wodurch ein derzeit geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500,- EUR entstand.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell