Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Elektroroller geklaut

Nordhausen (ots)

Den Diebstahl eines E-Scooters zeigte am Donnerstag eine 38-Jährige an. Gegen 19.00 Uhr suchte sie den Abstellort am Bahnhof in Nordhausen auf, wo sie den Rollen um 13.00 Uhr gegen den Diebstahl mit einem Schloss sicherte. Von dem Roller fehlte jedoch jede Spur. Das Schloss konnte vor Ort aufgefunden werden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen nahmen eine entsprechende Anzeige auf.

