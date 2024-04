POL-HR: Spangenberg - Holzbretter aus ehemaligem Sägewerk gestohlen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.04.2024: Körle Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte Tatzeit: Mittwoch, 24.04.2024, 17:05 Uhr bis Donnerstag, 25.04.2024, 10:03 Uhr Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergeblich in die Kindertagesstätte in der Straße "Am Eselspfad" in Körle einzubrechen. Zwei Türen wurden mittels Hebelwerkzeugen durch die ...

mehr