POL-HR: Guxhagen - Einbruch in Ladengeschäft

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.04.2024:

Guxhagen

Einbruch in Ladengeschäft

Tatzeit: Mittwoch, 24.04.2024, 18:15 Uhr bis Donnerstag, 25.04.2024, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Blumenladen in der Untergasse in Guxhagen eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten ein ebenerdiges Fenster des Ladens auf und gelangten so gewaltsam in den Innenbereich. Hier wurden sämtliche Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Im Bereich der Verkaufstheke wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag durch die unbekannten Täter vorgefunden und entwendet. Weiterhin wurde ein Laptop und ein IPad sowie mehrere Bankkarten durch die unbekannten Täter entwendet.

Die Höhe des Stehlschadens wird aktuell mit 2500,- EUR angegeben.

Der angerichtete Gesamtsachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

