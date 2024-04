POL-HR: Knüllwald - Brand in Wohnhaus

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.04.2024: Gudensberg Versuchter Einbruch in Büroräume Freitag, 19.04.2024, 13:30 Uhr bis Dienstag, 23.04.2024, 13:30 Uhr Unbekannte haben versucht in Büroräumlichkeiten in der Kasseler Straße in Gudensberg einzubrechen. Die unbekannten Täter hebelten mit einem unbekannten Gegenstand an zwei Eingangstüren des Büros in dem dortigen ...

mehr