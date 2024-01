Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in der Gagarinstraße

Gera (ots)

Gera: Polizeibeamte und in der Folge ein Polizeihund kamen heute Nacht (23.01.2024), kurz nach 01:00 Uhr in der Gagarinstraße in Gera zum Einsatz. Dort drangen offenbar in der Zeit vom 22.01.2024, 19:00 Uhr bis 23.01.2024, 01:00 Uhr unbekannte Täter unberechtigt in den Keller des Mehrfamilienhauses. Vor Ort fehlte von den Einbrechern jede Spur. Eine Absuche der Umgebung, bei welcher auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, blieb erfolglos. Gestohlen wurde nach aktuellem Stand nichts. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0019350/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK)

