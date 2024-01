LPI-G: Unter Drogen auf E-Scooter in Altenburg

Greiz (ots) - Greiz: Den Einbruch auf das Firmengelände eines Schrotthandels teilte am gestrigen Tag (22.01.2024) eine Mitarbeiterin via Notruf der Polizei mit. Wie sich herausstellte, drangen die Einbrecher am vergangenen Donnerstag (18.01.2024) auf das Gelände In den Auwiesen ein. Von dort entwendeten die Unbekannten über hundert Kilo Kupferdraht, wodurch dem Eigentümer ein hoher Entwendungsschaden entstand. Zeugen, welche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen in der ...

mehr