POL-HR: Gudensberg - Versuchter Einbruch in Büroräume

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.04.2024:

Gudensberg

Versuchter Einbruch in Büroräume

Freitag, 19.04.2024, 13:30 Uhr bis Dienstag, 23.04.2024, 13:30 Uhr

Unbekannte haben versucht in Büroräumlichkeiten in der Kasseler Straße in Gudensberg einzubrechen.

Die unbekannten Täter hebelten mit einem unbekannten Gegenstand an zwei Eingangstüren des Büros in dem dortigen Mehrfamilienhaus, scheiterten jedoch an den Türen. Durch die Gewaltanwendung entstand Sachschaden in derzeit geschätzter Höhe von 500,- EUR.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Homberg unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

