Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Seniorin fällt Trickdiebinnen zum Opfer

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (10.04.2024) kam es gegen 10:50 Uhr in Vaihingen an der Enz zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 83-jährigen Seniorin. Diese wurde in der Schloßbergstraße von zwei noch unbekannten Frauen auf ausländischer Sprache angesprochen. Die Unbekannten verwickelten die 83-Jährige in ein Gespräch, in dessen Verlauf sie einen Stadtplan über die Tasche der Seniorin legten. Erst als die Unbekannten wieder von der Seniorin abließen, stellte diese das Fehlen ihres Geldbeutels fest. Bei dem Diebesgut handelt es sich um persönliche Dokumente, Bankkarten sowie Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Es soll sich um zwei etwa 16 bis 22 Jahre alte, ca. 160 cm große und solargebräunte Frauen gehandelt haben. Eine der Täterinnen hatte lange schwarze Haare und war mit einer schwarzen Steppweste und einem weißen Langarmshirt bekleidet. Die zweite Frau hatte mittelblonde Haare. Zeugen, die die das Geschehen beobachten konnten oder Angaben zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 941-0 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell