POL-LB: Herrenberg: Mutmaßlich Gas- und Bremspedal verwechselt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Dienstag (09.04.2024) gegen 11:00 Uhr auf einem Parkplatzareal eines Bankinstituts in der Hindenburgstraße in Herrenberg. Eine 82-jährige Mercedes-Lenkerin verwechselte mutmaßlich beim vorwärts Einparken in eine Parklücke das Gas- und Bremspedal. Infolgedessen fuhr sie durch die Parklücke hindurch und geriet mit ihrem Fahrzeug in einen dahinterliegenden Grünstreifen. Die Fahrt endete an einem Baum, gegen den die Seniorin mit ihrem Mercedes stieße. Durch die Kollision erlitt sie leichte Verletzungen, es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Mercedes musste nach dem Verkehrsunfall abgeschleppt werden.

