Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Garten verwüstet und Utensilien gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte öffneten in der Nacht zu Samstag (21.10.) die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "An der Obergeis" gewaltsam. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume und hinterließen rund 250 Euro Sachschaden. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Garten verwüstet und Utensilien gestohlen

Friedewald. Unbekannte machten sich zwischen dem 1. Oktober und dem 22. Oktober unberechtigt in einem Garten in der Straße "Im Erlich" in Lautenhausen zu schaffen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen entwendeten die Langfinger zwei Kupferketten von Regenrinnen. Außerdem brachen die mehrere Triebe eines Baumsetzlings ab und beschädigten eine Vorrichtung eines Regenfasses, dessen Wasserhahn sie obendrein noch stahlen. Insgesamt entstanden hierdurch circa 200 Euro Sachschaden. Das Diebesgut hat außerdem einen Wert von etwa 130 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell