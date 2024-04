POL-LB: Gafenau-Döffingen: 75.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots) - Eine Baumaschine im Wert von rund 1.000 Euro erbeuteten bislang unbekannte Täter zwischen Montag (08.04.2024) 16:50 Uhr und Dienstag (09.04.2024) 06:45 Uhr in der Dammstraße in Bietigheim. An einem Arbeitsfahrzeug, dass am Fahrbahnrand der Dammstraße geparkt stand, brachen die Täter eine Metallbox auf der Ladefläche des Fahrzeugs auf und gelangten so an das Werkzeug. Zeugen, die verdächtige ...

mehr