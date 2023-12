LPI-G: "Bücherzelle" beschädigt

Altenburg (ots) - Gößnitz. In einen Pferdestall in der Schönburger Straße drang ein Unbekannter am gestrigen Mittwoch (13.12.2023) im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 15:40 Uhr gewaltsam ein. Der oder die Unbekannte entwendete jedoch nichts und entkam unerkannt. Am Gebäude entstand Sachschaden. Zeugen, welche Hinweise tätigen können, werden gebeten, sich bei der Altenburger Polizei unter Angabe der Bezugsnummer 0324848/2023 zu melden. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr