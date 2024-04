Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Unbekannter beschädigt Mauer und flüchtet - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (09.04.2024), gegen 06.20 Uhr, als er in der Maurener Straße in Altdorf eine Mauer touchierte. Der Unbekannte war mutmaßlich in Richtung der Holzgerlinger Straße unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache gegen die Mauer fuhr, die auf der linken Fahrbahnseite an einen Gehweg angrenzt. Anschließend flüchtete der Fahrer mit dem vermutlich erheblich beschädigten Fahrzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell